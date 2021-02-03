Хазенхюттль высказался о поражении 0:9 от «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль пообщался с представителями СМИ после крупного поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. «Святые» уступили со счетом 0:9.

«Против такого соперника всегда тяжело играть, а если ты теряешь игрока в самом начале встречи, то становится еще сложнее. Это были очень длинные 90 минут. Нам придется жить с этим результатом. Никто не ожидал такого исхода. Нам нужно как можно скорее пережить эту неудачу», - приводит слова тренера издание BBC Sport.

После поражения «Саутгемптон» с 29 баллами занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.