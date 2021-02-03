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Хазенхюттль высказался о поражении 0:9 от «Манчестер Юнайтед»

03 Февраля 2021, 08:21,

Global Look Press

Рулевой «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль пообщался с представителями СМИ после крупного поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. «Святые» уступили со счетом 0:9.

«Против такого соперника всегда тяжело играть, а если ты теряешь игрока в самом начале встречи, то становится еще сложнее. Это были очень длинные 90 минут. Нам придется жить с этим результатом. Никто не ожидал такого исхода. Нам нужно как можно скорее пережить эту неудачу», - приводит слова тренера издание BBC Sport.

После поражения «Саутгемптон» с 29 баллами занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Саутгемптон, Ральф Хазенхюттль
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