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Рэшфорд обогнал Кантона в списке бомбардиров «Манчестер Юнайтед»

03 Февраля 2021, 08:27,

Global Look Press

В рамках 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 9:0.

В прошедшем поединке голом отметился нападающий Маркус Рэшфорд. Этот мяч стал для него 83-м в составе манкунианского гранда. По этому показателю 23-летний бомбардир обогнал бывшего форварда команды Эрика Кантона, в активе которого 82 гола.

Напомним, что лучшим голеадором в истории «красных дьяволов» является Уэйн Руни - 253 забитых мяча.

По итогам 22 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маркус Рэшфорд, Эрик Кантона
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