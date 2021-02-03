Рэшфорд обогнал Кантона в списке бомбардиров «Манчестер Юнайтед»

В рамках 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 9:0.

В прошедшем поединке голом отметился нападающий Маркус Рэшфорд. Этот мяч стал для него 83-м в составе манкунианского гранда. По этому показателю 23-летний бомбардир обогнал бывшего форварда команды Эрика Кантона, в активе которого 82 гола.

Напомним, что лучшим голеадором в истории «красных дьяволов» является Уэйн Руни - 253 забитых мяча.

По итогам 22 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице.