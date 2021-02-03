«Манчестер Юнайтед» забил 9 мячей «Саутгемптону»

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03 Февраля 2021, 01:08,
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Судьба матча 22-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» была предрешена уже на второй минуте, когда за фол в центре поля был удален полузащитник гостей Александр Янкевиц. «Красные дьяволы» не могли не реализовать такой перевес и отвели душу на сопернике, забив в его ворота девять безответных мячей, при этом каждый раз на табло появлялась новая фамилия. Лишь на 90-й минуте Антони Марсьяль забил свой второй гол. «МЮ» настиг «Манчестер Сити» на вершине таблицы.
В другом матче «Ньюкасл» забил «Кристал Пэлас» уже на второй минуте, но в середине первого тайма уже проигрывал. Финальный свисток прозвучал при счете 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Уан-Биссака Аарон 18'
|(2:0) Рэшфорд Маркус 25'
|(3:0) Беднарек Ян 34'
|(4:0) Кавани Эдинсон 39'
|(5:0) Марсьяль Антони 69'
|(6:0) Мактоминай Скотт 72'
|(7:0) Фернандеш Бруну 88'
|(8:0) Марсьяль Антони 90'
|(9:0) Джеймс Дэниэл 90'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • 52'Шоу Люк 46' ( Ван де Бек Донни ( 46' ) • 53'Мактоминай Скотт • Фред Сантос • Гринвуд Мэйсон • Фернандеш Бруну • Рэшфорд Маркус 60' ( Джеймс Дэниэл ( 60') • Кавани Эдинсон 46' ( Марсьяль Антони ( 46')
Запасные: Уильямс Брендон • Байи Эрик • Матич Неманья • Теллес Алекс • Погба Поль • Хендерсон Дин
Маккарти Алекс • Рэмси Кейн • 42'Беднарек Ян • 86'Стивенс Джек • 45'Бертранд Райан • Дженепо Мусса 78' ( Чапчет Аллан ( 78') • Уорд-Праус Джеймс • Янкевиц Александр • 2'Армстронг Стюарт • 89'Адамс Че • Ингс Дэнни 70' ( Редмонд Натан ( 70')
Запасные: Финниган Раян • Н'Лундулу Даниэл • Ферри Уилл • Льюис Харри • Чауке Кгагело • Уоттс Калеб • Форстер Фрейзер
02 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|Ньюкасл
|1:2
|Кристал Пэлас
|(1:0) Шелви Джонджо 2'
|21' Ридевальд Жайро (1:1)
|25' Кэхилл Гари (1:2)
Дарлоу Карл • Манкильо Хави 77' ( Гейл Дуайт ( 77') • Кларк Киран 89' ( Кэрролл Эндрю ( 89') • Шёр Фабиан • Льюис Джамал • Хендрик Джефф 63' ( Сент-Максимин Аллан ( 63') • Хэйден Айзак • Шелви Джонджо • 29'Альмирон Мигель • Уилсон Каллум • Фрейзер Райан
Запасные: Лонгстафф Мэттью • Жоэлинтон • Дамметт Пол • Крафт Эмиль • Дубравка Мартин • Андерсон Эллиот
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • 51'Кэхилл Гари • Данн Скотт • Ван Анхольт Патрик • Ридевальд Жайро • Миливоевич Лука • 72'Айю Джордан • Эзе Эберечи • Заха Уилфрид 59' ( Таунсенд Андрос ( 59') • Бачуайи Миши 73' ( Бентеке Кристиан ( 73')
Запасные: Куйяте Шейку • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Матета Жан-Филипп
02 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон
Вот, как начинают с флангов нагружать, совсем другая игра...не то, что ломать стену головой через центр...а про судейство: товарищи прямо с языка сняли...неназначение пенальти и непоказанная вторая красная что либо изменили бы в этом матче?...не было бы 9...и чё?
А то что забитых больше, чем у шити и ливера...вот ьакого давненько не помню...радует))))
GGMU
Отдельно хочется отметить лютейший прогресс Люка. Лучший трансфер МЮ - Теллес! :))) У Шоу xG как у напов, но бедолага не досчитался кучи голевых из-за промаха с пяти метров Бруно в матче с Ливерпулем, из-за промаха с метра Кавани в матче с Арсеналом... а сколько угловых идеальных не было завершено голом? В общем глаз радуется, а то я ненароком этого пирожка у себя в голове списать успел...
Ну всё по классике - даёшь маленькому негритёнку дебютировать на Траффорде, а он на 2ой минуте летит двумя прямыми ногами, шипами в колено соперника. Радует, что 9 раз смогли вскрыть автобус. Особенно после игры с Шеффилдом...
PS - по первой красной вопросов нет. Отменённый гол Саута чётко прочерчен. Ну что поделать, если теперь каждый миллиметр высчитывают? А вот двойное наказание при 6-0 - это бредятина. Но за примерами далеко ходить не надо - пару часов назад точно также страдал Арсенал. Причём у Луиза это второй раз за год (матч с Челси на Стэмфорде). И вообще - кому какой резон подсуживать Юнайтед при счёте 6-0 в их пользу?:) Судьи такие пошли...
Может пора переименовать в «Саутгемптон 09»?
Просто команда так влетела второй раз за год! Или сколько там после гостеприимства Лестера прошло?!
Шутка добрая, т.к. команда симпатичная всегда была. НО!
призадуматься надо. Пока обзора с Ман Ю не смотрел. Просто слышал в соцсетях о недобрых судьях.
Прорвало товарищей, в чем Саут, впрочем, сам виноват. В битве за титул это вряд ли поможет, но разницу мячей поправили серьезно. Саут жаль, бывает...
Первая красная - ок, дурачок летит прямой ногой на 2-й минуте. А вот зачем было давать 2-ю красную на 86-й минуте при поставленном пенальти и счёте 6-0?