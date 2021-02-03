«Манчестер Юнайтед» забил 9 мячей «Саутгемптону»

Судьба матча 22-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» была предрешена уже на второй минуте, когда за фол в центре поля был удален полузащитник гостей Александр Янкевиц. «Красные дьяволы» не могли не реализовать такой перевес и отвели душу на сопернике, забив в его ворота девять безответных мячей, при этом каждый раз на табло появлялась новая фамилия. Лишь на 90-й минуте Антони Марсьяль забил свой второй гол. «МЮ» настиг «Манчестер Сити» на вершине таблицы.

В другом матче «Ньюкасл» забил «Кристал Пэлас» уже на второй минуте, но в середине первого тайма уже проигрывал. Финальный свисток прозвучал при счете 1:2.