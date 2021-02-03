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«Манчестер Юнайтед» забил 9 мячей «Саутгемптону»

03 Февраля 2021, 01:08,

Global Look Press

Судьба матча 22-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» была предрешена уже на второй минуте, когда за фол в центре поля был удален полузащитник гостей Александр Янкевиц. «Красные дьяволы» не могли не реализовать такой перевес и отвели душу на сопернике, забив в его ворота девять безответных мячей, при этом каждый раз на табло появлялась новая фамилия. Лишь на 90-й минуте Антони Марсьяль забил свой второй гол. «МЮ» настиг «Манчестер Сити» на вершине таблицы.

В другом матче «Ньюкасл» забил «Кристал Пэлас» уже на второй минуте, но в середине первого тайма уже проигрывал. Финальный свисток прозвучал при счете 1:2.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
(1:0) Уан-Биссака Аарон 18'    
(2:0) Рэшфорд Маркус 25'    
(3:0) Беднарек Ян 34'    
(4:0) Кавани Эдинсон 39'    
(5:0) Марсьяль Антони 69'    
(6:0) Мактоминай Скотт 72'    
(7:0) Фернандеш Бруну 88'    
(8:0) Марсьяль Антони 90'    
(9:0) Джеймс Дэниэл 90'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   52' Шоу Люк   46' (Ван де Бек Донни (   46'   53') Мактоминай Скотт Фред Сантос Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   60' (Джеймс Дэниэл (   60') Кавани Эдинсон   46' (Марсьяль Антони (   46')
Запасные: Уильямс Брендон Байи Эрик Матич Неманья Теллес Алекс Погба Поль Хендерсон Дин
Маккарти Алекс Рэмси Кейн   42' Беднарек Ян   86' Стивенс Джек   45' Бертранд Райан Дженепо Мусса   78' (Чапчет Аллан (   78') Уорд-Праус Джеймс Янкевиц Александр   2' Армстронг Стюарт   89' Адамс Че Ингс Дэнни   70' (Редмонд Натан (   70')
Запасные: Финниган Раян Н'Лундулу Даниэл Ферри Уилл Льюис Харри Чауке Кгагело Уоттс Калеб Форстер Фрейзер
02 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры  
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас
(1:0) Шелви Джонджо 2'    
    21' Ридевальд Жайро (1:1)
    25' Кэхилл Гари (1:2)
Дарлоу Карл Манкильо Хави   77' (Гейл Дуайт (   77') Кларк Киран   89' (Кэрролл Эндрю (   89') Шёр Фабиан Льюис Джамал Хендрик Джефф   63' (Сент-Максимин Аллан (   63') Хэйден Айзак Шелви Джонджо   29' Альмирон Мигель Уилсон Каллум Фрейзер Райан
Запасные: Лонгстафф Мэттью Жоэлинтон Дамметт Пол Крафт Эмиль Дубравка Мартин Андерсон Эллиот
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль   51' Кэхилл Гари Данн Скотт Ван Анхольт Патрик Ридевальд Жайро Миливоевич Лука   72' Айю Джордан Эзе Эберечи Заха Уилфрид   59' (Таунсенд Андрос (   59') Бачуайи Миши   73' (Бентеке Кристиан (   73')
Запасные: Куйяте Шейку Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Келли Мартин Матета Жан-Филипп
02 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон
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Комментарии (6)
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1
snk6565
03 Февраля 2021, 01:47

Вот, как начинают с флангов нагружать, совсем другая игра...не то, что ломать стену головой через центр...а про судейство: товарищи прямо с языка сняли...неназначение пенальти и непоказанная вторая красная что либо изменили бы в этом матче?...не было бы 9...и чё?
А то что забитых больше, чем у шити и ливера...вот ьакого давненько не помню...радует))))
GGMU

0
Element-22
03 Февраля 2021, 01:36

Отдельно хочется отметить лютейший прогресс Люка. Лучший трансфер МЮ - Теллес! :))) У Шоу xG как у напов, но бедолага не досчитался кучи голевых из-за промаха с пяти метров Бруно в матче с Ливерпулем, из-за промаха с метра Кавани в матче с Арсеналом... а сколько угловых идеальных не было завершено голом? В общем глаз радуется, а то я ненароком этого пирожка у себя в голове списать успел...

1
Element-22
03 Февраля 2021, 01:34

Ну всё по классике - даёшь маленькому негритёнку дебютировать на Траффорде, а он на 2ой минуте летит двумя прямыми ногами, шипами в колено соперника. Радует, что 9 раз смогли вскрыть автобус. Особенно после игры с Шеффилдом...
PS - по первой красной вопросов нет. Отменённый гол Саута чётко прочерчен. Ну что поделать, если теперь каждый миллиметр высчитывают? А вот двойное наказание при 6-0 - это бредятина. Но за примерами далеко ходить не надо - пару часов назад точно также страдал Арсенал. Причём у Луиза это второй раз за год (матч с Челси на Стэмфорде). И вообще - кому какой резон подсуживать Юнайтед при счёте 6-0 в их пользу?:) Судьи такие пошли...

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0
kalibr
03 Февраля 2021, 01:33

Может пора переименовать в «Саутгемптон 09»?
Просто команда так влетела второй раз за год! Или сколько там после гостеприимства Лестера прошло?!
Шутка добрая, т.к. команда симпатичная всегда была. НО!
призадуматься надо. Пока обзора с Ман Ю не смотрел. Просто слышал в соцсетях о недобрых судьях.

1
CELTIC FROST
03 Февраля 2021, 01:26

Прорвало товарищей, в чем Саут, впрочем, сам виноват. В битве за титул это вряд ли поможет, но разницу мячей поправили серьезно. Саут жаль, бывает...

0
Kostya
03 Февраля 2021, 01:14

Первая красная - ок, дурачок летит прямой ногой на 2-й минуте. А вот зачем было давать 2-ю красную на 86-й минуте при поставленном пенальти и счёте 6-0?

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