Мойес - об игре с «Ливерпулем»: «Вест Хэм» увидел уровень, до которого хочет добраться»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:3) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

«Очень тяжелый поединок. Нам было непросто противостоять такому сопернику. Мы находились в отличной форме, были уверены в своих силах. В этом и заключается разница между «Вест Хэмом» и топ-клубами. На таком уровне она хорошо видна. Сегодня мы увидели уровень, до которого хотим добраться», - приводит слова тренера BBC Sport.

После 21 тура чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» (40) располагается на третьей строчке.