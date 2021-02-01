Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мойес - об игре с «Ливерпулем»: «Вест Хэм» увидел уровень, до которого хочет добраться»

01 Февраля 2021, 08:59,

Global Look Press

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:3) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

«Очень тяжелый поединок. Нам было непросто противостоять такому сопернику. Мы находились в отличной форме, были уверены в своих силах. В этом и заключается разница между «Вест Хэмом» и топ-клубами. На таком уровне она хорошо видна. Сегодня мы увидели уровень, до которого хотим добраться», - приводит слова тренера BBC Sport.

После 21 тура чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» (40) располагается на третьей строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дэвид Мойес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола