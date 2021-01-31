Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» разобраться с «Вест Хэмом»

31 Января 2021, 21:21,

Global Look Press

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» играл на выезде против «Вест Хэма», который до этого победил в четырёх матчах кряду. Правда, сегодня «молотобойцы» сыграли откровенно на фоне чемпиона, который приходит в себя после кризиса.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
    57' Салах Мохамед (0:1)
    68' Салах Мохамед (0:2)
    84' Вейналдум Джорджиньо (0:3)
(1:3) Доусон Крэйг 87'    
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш   49' Райс Деклан   47' Боуэн Джаррод   79' (Ноубл Марк (   79') Бенрахма Саид Форнальс Пабло   62' (Ярмоленко Андрей (   62') Антонио Майкл   79' (Фредерикс Райан (   79')
Запасные: Лансини Мануэль Джонсон Бен Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Диоп Исса
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Хендерсон Джордан Робертсон Эндрю Тьяго Алькантара Вейналдум Джорджиньо Милнер Джеймс   57' (Джонс Кёртис (   57') Шакири Джердан   69' (Фирмино Роберто (   69') Салах Мохамед Ориги Дивок   80' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   80')
Запасные: Келлехер Каомхин Уильямс Неко Уильямс Рис III Минамино Такуми Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
31 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

Почти час игры прошел без голов, после чего мяч начал находить путь в ворота. Мохамед Салах оформил дубль ударами из пределов штрафной площади. Почти в упор стрелял и Джорджиньо Вейналдум. Лондонцы смогли забить лишь гол престижа - 1:3.

«Ливерпуль» потеснил «Лестер» с третьего места и на четыре балла отстает от «Манчестер Сити», лидера АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Мохамед Салах
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Комментарии (3)
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3
Tytus
31 Января 2021, 22:25

Яма была глубокой, но Ливер из неё, видимо, выбрался. Вчерашний МЮ даже рядом не стоит с сегодняшним Ливерпулем. Так что всё возвращается на круги своя, и в итоге будет третий подряд сезон имени МС/Ливер?

1
Oscar2
31 Января 2021, 22:20

Ливерпудель опять становится Ливерпулем - и это не вопрос, а констатация. А Ярмола, бедняга, пересидел в УПЛ, и пусть благодарит за это Суркиса, мариновавшего его под видом поиска приемлемых для Ярмолы вариантов. Рвать оттуда нужно до 25, как это сделали Яремчук и Малина. Конопля и Ярмола явно опоздали. А ведь какого таланта были кони...

1
kos34rus
31 Января 2021, 21:35

Молотки на ходу, Ливер уважаю, переиграли.

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