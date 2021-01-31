Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» разобраться с «Вест Хэмом»

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31 Января 2021, 21:21,
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В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» играл на выезде против «Вест Хэма», который до этого победил в четырёх матчах кряду. Правда, сегодня «молотобойцы» сыграли откровенно на фоне чемпиона, который приходит в себя после кризиса.
Протокол игры
|57' Салах Мохамед (0:1)
|68' Салах Мохамед (0:2)
|84' Вейналдум Джорджиньо (0:3)
|(1:3) Доусон Крэйг 87'
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • 49'Райс Деклан • 47'Боуэн Джаррод 79' ( Ноубл Марк ( 79') • Бенрахма Саид • Форнальс Пабло 62' ( Ярмоленко Андрей ( 62') • Антонио Майкл 79' ( Фредерикс Райан ( 79')
Запасные: Лансини Мануэль • Джонсон Бен • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Диоп Исса
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Филлипс Натаниэль • Хендерсон Джордан • Робертсон Эндрю • Тьяго Алькантара • Вейналдум Джорджиньо • Милнер Джеймс 57' ( Джонс Кёртис ( 57') • Шакири Джердан 69' ( Фирмино Роберто ( 69') • Салах Мохамед • Ориги Дивок 80' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 80')
Запасные: Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Минамино Такуми • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель
31 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Почти час игры прошел без голов, после чего мяч начал находить путь в ворота. Мохамед Салах оформил дубль ударами из пределов штрафной площади. Почти в упор стрелял и Джорджиньо Вейналдум. Лондонцы смогли забить лишь гол престижа - 1:3.
«Ливерпуль» потеснил «Лестер» с третьего места и на четыре балла отстает от «Манчестер Сити», лидера АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Мохамед Салах
Яма была глубокой, но Ливер из неё, видимо, выбрался. Вчерашний МЮ даже рядом не стоит с сегодняшним Ливерпулем. Так что всё возвращается на круги своя, и в итоге будет третий подряд сезон имени МС/Ливер?
Ливерпудель опять становится Ливерпулем - и это не вопрос, а констатация. А Ярмола, бедняга, пересидел в УПЛ, и пусть благодарит за это Суркиса, мариновавшего его под видом поиска приемлемых для Ярмолы вариантов. Рвать оттуда нужно до 25, как это сделали Яремчук и Малина. Конопля и Ярмола явно опоздали. А ведь какого таланта были кони...
Молотки на ходу, Ливер уважаю, переиграли.