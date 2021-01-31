Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» разобраться с «Вест Хэмом»

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» играл на выезде против «Вест Хэма», который до этого победил в четырёх матчах кряду. Правда, сегодня «молотобойцы» сыграли откровенно на фоне чемпиона, который приходит в себя после кризиса.

Почти час игры прошел без голов, после чего мяч начал находить путь в ворота. Мохамед Салах оформил дубль ударами из пределов штрафной площади. Почти в упор стрелял и Джорджиньо Вейналдум. Лондонцы смогли забить лишь гол престижа - 1:3.

«Ливерпуль» потеснил «Лестер» с третьего места и на четыре балла отстает от «Манчестер Сити», лидера АПЛ.