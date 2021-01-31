Салах: «Не хочу жаловаться на ВАР, мне не нужен штраф. Мне он не нравится»

Герой матча против «Вест Хэма», форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах раскритиковал ВАР за отменённый гол в матче с «Тоттенхэмом».

- Я говорил и раньше, мне не нравится ВАР. Я это говорил с самого начала. Это мое мнение, он убивает футбол и радость от игры. Я был точно на одной линии. В других турнирах и чемпионатах атакующей стороне дают преимущество. Я не хочу жаловаться на это, мне не нужен штраф. Мне он не нравится, это мое мнение, - заявил Салах в телеэфире.

Напомним, что египтянин четвертый сезон кряду забивает не менее 20 голов в сезоне. В воскресенье он отметился результативным дублем в игре с «Вест Хэмом».