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Клопп: «Что творил Салах - это невероятно»

31 Января 2021, 23:27,

Depositphotos

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку игре своей команды в матче против «Вест Хэма» (3:1).

- Игра получилась отличной, очень профессиональной, мы отлично контролировали соперника, который обычно просто летает. В первом тайме у нас не получилось создать много моментов. В перерыве мы внесли небольшие коррективы, и они сработали - мы забили три невероятных гола, - заявил Клопп Sky Sports.

- В первом тайме у нас было три игрока за линией мяча, и Джердану Шакири приходилось пасовать назад. Мы хотели, чтобы Дивок Ориги больше играл в центре. Сдвоенными десятками были Тьяго и Шакири. Джеймс Милнер был в порядке, но у него подозрение на повреждение бедра, и мы нашли правильный момент для его замены. Я полагал, что Шакири слишком рано расстается с мячом. Что творил Салах - это невероятно, - добавил Клопп.

После этой победы «Ливерпуль» потеснил «Лестер» с третьего места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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