Салах - пятый африканец, забивший 90 голов в АПЛ

В рамках 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде встречался с лондонским «Вест Хэмом». Подопечные Юргена Клоппа отпраздновали победу над «молотобойцами» со счетом 3:1.

В прошедшей встрече египетский нападающий Мохамед Салах оформил дубль. Благодаря этому на счету форварда стало 90 забитых мячей в Премьер-лиге. Салах стал только пятым футболистом из Африки, достигшим такой отметки в чемпионате Англии.

Впереди Мохамеда располагаются Садио Мане (91), Якубу Айегбени (95), Эмммануэль Адебайор (97) и Дидье Дрогба (104).

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 20 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей (пять - с пенальти) и три результативные передачи.