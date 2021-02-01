Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Салах - пятый африканец, забивший 90 голов в АПЛ

01 Февраля 2021, 09:39,

Global Look Press

В рамках 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде встречался с лондонским «Вест Хэмом». Подопечные Юргена Клоппа отпраздновали победу над «молотобойцами» со счетом 3:1.

В прошедшей встрече египетский нападающий Мохамед Салах оформил дубль. Благодаря этому на счету форварда стало 90 забитых мячей в Премьер-лиге. Салах стал только пятым футболистом из Африки, достигшим такой отметки в чемпионате Англии.

Впереди Мохамеда располагаются Садио Мане (91), Якубу Айегбени (95), Эмммануэль Адебайор (97) и Дидье Дрогба (104).

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 20 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей (пять - с пенальти) и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мохамед Салах
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