Салах четвёртый год подряд забивает более 20 голов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два мяча в ворота «Вест Хэма» в гостевом матче 21-го тура Премьер-лиги. Его команда победила с результатом 3:1, а египтянин довел свой бомбардирский счет до 21 гола. Это уже четвертый сезон кряду, когда 28-летний игрок более 20 раз поражает чужие ворота. В прошлом, чемпионском сезоне Мохамед Салах забил 23 мяча, до этого 27, а в 2017/18 - 44 гола.

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер назвал этот результат «невероятным».

Мохамед Салах играет в «Ливерпуле» с 2017 года, «красные» заплатили за его переход из «Ромы» 42 млн евро.