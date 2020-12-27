Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Матип получил травму

27 Декабря 2020, 21:21,

Global Look Press

Сегодня, 27 декабря, «Ливерпуль» в рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги принимает на своём поле «Вест Бромвич».

На 57-й минуте матча травму паховых мышц получил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. Вместо него на поле появился Рис Уильямс.

На данный момент идёт 90-я минута матча, счёт ничейный – 1:1. На двенадцатой минуте Садио Мане вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 82-й равенство в счёте восстановил Семи Аджайи.

Отметим, что «Ливерпуль» уже лишился лидера обороны Виргила ван Дейка на длительное время, голландец повредил колено и был прооперирован.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Жоэль Матип
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола