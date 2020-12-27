Матип получил травму

Сегодня, 27 декабря, «Ливерпуль» в рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги принимает на своём поле «Вест Бромвич».

На 57-й минуте матча травму паховых мышц получил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. Вместо него на поле появился Рис Уильямс.

На данный момент идёт 90-я минута матча, счёт ничейный – 1:1. На двенадцатой минуте Садио Мане вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 82-й равенство в счёте восстановил Семи Аджайи.

Отметим, что «Ливерпуль» уже лишился лидера обороны Виргила ван Дейка на длительное время, голландец повредил колено и был прооперирован.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырнадцати туров.