Салах впервые за год ни разу не попал в створ на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах впервые с 4 декабря 2019 года не смог попасть в створ ворот противника на «Энфилде». Тогда египтянин не тревожил голкипера «Эвертона» в победном матче (5:2).

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» 1:1, но несмотря на потерю 3-х очков остался на первой строчке с 32 очками после 15 игр. «Эвертон», набравший 29 очков, отстаёт от мерсисайдцев на три очка.

Мохамед Салах в текущем сезоне АПЛ провёл 14 игр, забил 13 голов (из них 5 - с пенальти) и отметился тремя голевыми передачами. В гонке бомбардиров египтянин находится на первом месте, опережая ближайших преследователей на 2 забитых мяча.