Абутрика: «Ливерпуль» продаст Салаха»

Один из лучших египетских футболистов Мохамед Абутрика уверен, что его соотечественник Мохамед Салах не счастлив в «Ливерпуле».

- Я звонил Салаху по ситуации в «Ливерпуле», и он разочарован, но это, конечно же, не скажется на его игре на поле, - приводит слова Абутрика beIN Sports. - Он мне назвал причины, но это секрет, который не для посторонних ушей. Одна из причин злости Салаха - неполученная капитанская повязка в матче с «Мидтьюлландом».

Египтянин на правах самого опытного игрока рассчитывал вывести команду на игру, но капитаном назначили 22-летнего Трента Александра-Арнольда.

- Если бы Салах играл в «Реале» или «Барселоне» и показывал тот же уровень, что в «Ливерпуле», стал бы обладателем «Золотого мяча». Мне кажется, что «Ливерпуль» продаст Мохамеда по экономическим причинам, - заключил Абутрика.

В текущем сезоне Салах забил 16 мячей в 21 поединке.