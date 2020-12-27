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Клопп: «После первого тайма был уверен, что у нас всё хорошо»

27 Декабря 2020, 22:05,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Я не думаю, что кто-то мог ожидать такого результата, если посмотреть на первый тайм в нашем исполнении. Я был уверен, что у нас всё хорошо. Во втором тайме мы играли хуже, они провели три неплохих контратаки и заработали несколько угловых. Это полностью наша вина.

«Вест Бромвич» боролся 90 минут и заслужил очко. Мы понимаем, что должны были сыграть лучше сегодня вечером. Это не тот матч, о котором мы будем говорить через 20 лет, но конкретно сейчас нужно сказать, что мы не показали свой максимум», - цитирует Клоппа BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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