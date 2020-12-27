Эллардайс рассказал, что стало ключом к успеху в матче с «Ливерпулем»

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27 Декабря 2020, 22:13,
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Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс оценил игру своей команды в матче с «Ливерпулем» (1:1).
«Сегодня мы сыграли организованно – это стало ключом к успеху. Команда проделала фантастическую работу. Мы пропустили гол довольно-таки рано, но не пали духом и стали лучше двигать мяч во втором тайме.
Я очень рад, что мы сыграли вничью. Каждый человек в клубе приложил усилия, потому что все мы хотим поскорее покинуть зону вылета», - цитирует Эллардайса BBC.
После пятнадцати туров «Вест Бромвич» занимает лишь девятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. «Ливерпуль» же в свою очередь расположился на первом месте.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Вест Бромвич, Сэм Эллардайс