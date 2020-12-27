«Ливерпуль» упустил победу над второй командой АПЛ с конца

|
27 Декабря 2020, 21:23,
|
|
В 15-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против предпоследней команды турнира, «Вест Бромвича». «Красные» около 80% игрового времени контролировали мяч, но лишь раз попали в створ, это Садио Мане на 12-й минуте с центра штрафной поразил цель. У «Ливерпуля» было несколько хороших моментов, но мяч все время летел мимо, а вот соперник свой шанс в концовке не упустил - после подачи углового идеально пробил головой Олувасемилого Аджайи. В итоге сенсационные 1:1. Отрыв «Ливерпуля» от второго места составляет три очка.
Протокол игры
|(1:0) Мане Садио 12'
|82' Аджайи Олувасемилого (1:1)
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль 60' ( Уильямс Рис III ( 60') • Фабиньо Энрике • Робертсон Эндрю • Джонс Кёртис 83' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 83') • Хендерсон Джордан • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто 90' ( Ориги Дивок ( 90') • Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан • Филлипс Натаниэль • Милнер Джеймс • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Минамино Такуми
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • О'Ши Дара • 56'Гиббс Киран • Робинсон Каллум 73' ( Перейра Матеус ( 73') • Филлипс Мэтт • Сойерс Ромен • Галлахер Конор 90' ( Иванович Бранислав ( 90') • Диангана Грэди • Ахерн-Грант Карлан 78' ( Остин Чарльз ( 78')
Запасные: Гросицки Камил • Баттон Дэвид • Пелтьер Ли • Харпер Реким • Кровинович Филип • Кипре Седрик
27 декабря. Стадион "Энфилд".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Вест Бромвич
Интрига за АПЛ снова обострилась....
Не в обиду болелам Ливерпуля .Обращаясь к местным писакам-где же заголовок типа Ливерпуль не готов к борьбе за титул?))или слава карапетяна уснуть не даёт?а журналюги?))
А где заголовок...МЮ снова готов к борьбе за титул...или Вест Бром на голову сильнее Лестера???...такой Ливер можно и нужно обыгрывать
Давно подмечено,что длительный отдых между матчами,очень вредит команде Клоппа!
Клоп, отдай награду Флику!!... Вторая команда с конца желает этого...