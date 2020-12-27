Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» упустил победу над второй командой АПЛ с конца

27 Декабря 2020, 21:23,

Global Look Press

В 15-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против предпоследней команды турнира, «Вест Бромвича». «Красные» около 80% игрового времени контролировали мяч, но лишь раз попали в створ, это Садио Мане на 12-й минуте с центра штрафной поразил цель. У «Ливерпуля» было несколько хороших моментов, но мяч все время летел мимо, а вот соперник свой шанс в концовке не упустил - после подачи углового идеально пробил головой Олувасемилого Аджайи. В итоге сенсационные 1:1. Отрыв «Ливерпуля» от второго места составляет три очка.

Протокол игры  
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
(1:0) Мане Садио 12'    
    82' Аджайи Олувасемилого (1:1)
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль   60' (Уильямс Рис III (   60') Фабиньо Энрике Робертсон Эндрю Джонс Кёртис   83' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   83') Хендерсон Джордан Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед Фирмино Роберто   90' (Ориги Дивок (   90') Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан Филлипс Натаниэль Милнер Джеймс Келлехер Каомхин Уильямс Неко Минамино Такуми
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого О'Ши Дара   56' Гиббс Киран Робинсон Каллум   73' (Перейра Матеус (   73') Филлипс Мэтт Сойерс Ромен Галлахер Конор   90' (Иванович Бранислав (   90') Диангана Грэди Ахерн-Грант Карлан   78' (Остин Чарльз (   78')
Запасные: Гросицки Камил Баттон Дэвид Пелтьер Ли Харпер Реким Кровинович Филип Кипре Седрик
27 декабря. Стадион "Энфилд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Вест Бромвич
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
27 Декабря 2020, 23:14

Интрига за АПЛ снова обострилась....

0
DARK7071
27 Декабря 2020, 22:24

Не в обиду болелам Ливерпуля .Обращаясь к местным писакам-где же заголовок типа Ливерпуль не готов к борьбе за титул?))или слава карапетяна уснуть не даёт?а журналюги?))

1
snk6565
27 Декабря 2020, 21:44

А где заголовок...МЮ снова готов к борьбе за титул...или Вест Бром на голову сильнее Лестера???...такой Ливер можно и нужно обыгрывать

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0
rednoi39
27 Декабря 2020, 21:43

Давно подмечено,что длительный отдых между матчами,очень вредит команде Клоппа!

0
Alex1972
27 Декабря 2020, 21:42

Клоп, отдай награду Флику!!... Вторая команда с конца желает этого...

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