«Ливерпуль» упустил победу над второй командой АПЛ с конца

В 15-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против предпоследней команды турнира, «Вест Бромвича». «Красные» около 80% игрового времени контролировали мяч, но лишь раз попали в створ, это Садио Мане на 12-й минуте с центра штрафной поразил цель. У «Ливерпуля» было несколько хороших моментов, но мяч все время летел мимо, а вот соперник свой шанс в концовке не упустил - после подачи углового идеально пробил головой Олувасемилого Аджайи. В итоге сенсационные 1:1. Отрыв «Ливерпуля» от второго места составляет три очка.