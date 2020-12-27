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Робертсон – о ничьей с «Вест Бромвичем»: «Если вы расслабляетесь, то получаете такой результат»

27 Декабря 2020, 21:48,

Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Если вы расслабляетесь, то получаете такой результат. Именно его вы и заслуживаете. Когда вам противостоит команда Сэма Эллардайса, то вы должны понимать, что они будут бороться до последней секунды и воспользуются своим единственным шансом.

Мы создали много моментов в первом тайме, но во втором всё было иначе. Каждый из нас допустил ошибки во второй половине, но мы должны отметить и игру «Вест Бромвича». Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Нам нельзя останавливаться на сегодняшнем матче», - цитирует Робертсона BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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Комментарии (2)
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0
Решетин Григорий
27 Декабря 2020, 22:30

А тут вб всего лишь

0
Решетин Григорий
27 Декабря 2020, 22:29

Против кп весь матч на расслабоне игралии 7:0

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