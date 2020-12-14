Фримпонг: «Нужно немедленно распустить «Арсенал», болельщики заслуживают большего»

Ганский нападающий Эммануэль Фримпонг высказался о результатах лондонского «Арсенала» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В частности, африканец, объявивший о завершении карьеры в 2018-м году, призвал клуб расстаться со швейцарским полузащитником Гранитом Джакой.

«Продайте Джаку и подпишите меня бесплатно. Нужно немедленно распустить «Арсенал». Болельщики заслуживают большего, чем это дерьмо», - гласит сообщение Фримпонга в «Твиттере».

После 12 сыгранных туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 13 баллов и располагается на 15-й позиции в турнирной таблице. 16-го декабря «канониры» на своем поле примут «Саутгемптон».