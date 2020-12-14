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Фримпонг: «Нужно немедленно распустить «Арсенал», болельщики заслуживают большего»

14 Декабря 2020, 10:15,

Global Look Press

Ганский нападающий Эммануэль Фримпонг высказался о результатах лондонского «Арсенала» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В частности, африканец, объявивший о завершении карьеры в 2018-м году, призвал клуб расстаться со швейцарским полузащитником Гранитом Джакой.

«Продайте Джаку и подпишите меня бесплатно. Нужно немедленно распустить «Арсенал». Болельщики заслуживают большего, чем это дерьмо», - гласит сообщение Фримпонга в «Твиттере».

После 12 сыгранных туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 13 баллов и располагается на 15-й позиции в турнирной таблице. 16-го декабря «канониры» на своем поле примут «Саутгемптон».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Эммануэль Фримпонг
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Комментарии (2)
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0
mobybeck
14 Декабря 2020, 12:33

В точку

0
vebmen84
14 Декабря 2020, 12:13
правильно сказал... очередной сезон уже профукан..доиграйте пол сезона уже молодняком...все ети джаки ..обамеянги..ляказеты..вилианы должны быть сплавлены если не зимой то летом точно
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