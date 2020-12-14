Эвра: «Анри выключил матч «Арсенала», увидев Джаку с капитанской повязкой»

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14 Декабря 2020, 09:59,
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Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поведал об отношении экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри к полузащитнику «канониров» Граниту Джаке.
«Хочу вспомнить одну историю. Однажды я пришел в гости к Анри, мы хотели посмотреть матч «Арсенала». В этом поединке Джака появился на поле с капитанской повязкой. Увидев это, Тьерри выключил телевизор.
Теперь вы знаете, что он нем думает легенда «Арсенала». В игре с «Бёрнли» Джака снова подвел свою команду. Думаю, болельщикам это уже надоело», - передает слова француза портал Goal.
Во вчерашнем поединке Джака получил красную карточку, оставив «Арсенал» вдесятером. Лондонцы потерпели поражение со счетом 0:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тьерри Анри, Патрис Эвра, Гранит Джака
Джака тот ещё фрукт, игрок нормальный так себе но характер и личностные качества хромают....