Эвра: «Анри выключил матч «Арсенала», увидев Джаку с капитанской повязкой»

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поведал об отношении экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри к полузащитнику «канониров» Граниту Джаке.

«Хочу вспомнить одну историю. Однажды я пришел в гости к Анри, мы хотели посмотреть матч «Арсенала». В этом поединке Джака появился на поле с капитанской повязкой. Увидев это, Тьерри выключил телевизор.

Теперь вы знаете, что он нем думает легенда «Арсенала». В игре с «Бёрнли» Джака снова подвел свою команду. Думаю, болельщикам это уже надоело», - передает слова француза портал Goal.

Во вчерашнем поединке Джака получил красную карточку, оставив «Арсенал» вдесятером. Лондонцы потерпели поражение со счетом 0:1.