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Эвра: «Анри выключил матч «Арсенала», увидев Джаку с капитанской повязкой»

14 Декабря 2020, 09:59,

УЕФА

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поведал об отношении экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри к полузащитнику «канониров» Граниту Джаке.

«Хочу вспомнить одну историю. Однажды я пришел в гости к Анри, мы хотели посмотреть матч «Арсенала». В этом поединке Джака появился на поле с капитанской повязкой. Увидев это, Тьерри выключил телевизор.

Теперь вы знаете, что он нем думает легенда «Арсенала». В игре с «Бёрнли» Джака снова подвел свою команду. Думаю, болельщикам это уже надоело», - передает слова француза портал Goal.

Во вчерашнем поединке Джака получил красную карточку, оставив «Арсенал» вдесятером. Лондонцы потерпели поражение со счетом 0:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тьерри Анри, Патрис Эвра, Гранит Джака
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
14 Декабря 2020, 10:36

Джака тот ещё фрукт, игрок нормальный так себе но характер и личностные качества хромают....

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