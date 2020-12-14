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Главный тренер «Бёрнли» Дайч: «Победа над «Арсеналом» вселит в нас уверенность»

14 Декабря 2020, 00:59,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в двенадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Побеждать всегда приятно, мы должны были бороться весь матч и упорно работать. Они здорово играли 10-15 минут после удаления, мы выстояли и всё-таки забили гол.

Такая победа вселяет в нас уверенность. Физическая форма с каждым матчем улучшается, но важно понимать, что скоро будет следующая игра, нужно сконцентрироваться на ней.

Люди несколько раз напоминал мне перед матчем, что мы никогда не обыгрывали «Арсенал», так что это еще один бонус», - цитирует Дайча BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Бёрнли, Шон Дайч
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