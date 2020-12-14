«Арсенал» снова проиграл, Джака и Обамеянг подставили Артету

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14 Декабря 2020, 00:11,
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В 12-м туре АПЛ «Арсенал», отчаянно нуждающийся в победе в чемпионате Англии, играл дома против «Бёрнли» из зоны вылета. «Канониры» провалили и эту игру, хотя создали гораздо больше моментов, а соперник лишь дважды пробил в створ ворот лондонцев. Мяч упорно не шел в ворота аутсайдеров, а на 58-й минуте грубая игра Гранита Джаки поставила «Арсенал» в сложное положение. Более того, вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи углового у своих ворот срезал мяч в сетку. И «Арсенал» не смог отыграться - 0:1.
У команды Микеля Артеты 13 очков, а до зоны вылета всего пять зачетных баллов.
Протокол игры
|74' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
Лено Бернд • Бельерин Эктор 71' 74' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 74') • Холдинг Роб • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Эльнени Мохамед • 73'Джака Гранит • 58'Виллиан Боргес 82' ( Нкетиа Эдди ( 82') • Ляказетт Александр 60' ( Себальос Дани ( 60') • Сака Букайо • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран • Уиллок Джо • Рунарссон Рунар • Смит-Роу Эмил
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Брэйди Роберт • 33'Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Вуд Крис 70' ( Выдра Матей ( 70') • Родригес Джей 57' ( Барнс Эшли ( 57')
Запасные: Питерс Эрик • Данн Джимми • Бенсон Джош • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
13 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Бёрнли, Пьер-Эмерик Обамеянг, Гранит Джака
Это уже не смешно. Зона вылета - рядом. Может, Артета и был хорошим игроком и хорошим помощником Пепу, но пора с ним расставаться. Как и с балластом из числа игроков. Иначе борьба за 40 очков станет грустной реальностью. Гнать...
Артета ... поздравляю , Новый год дома в Испании , я так думаю