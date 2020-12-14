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«Арсенал» снова проиграл, Джака и Обамеянг подставили Артету

14 Декабря 2020, 00:11,

Global Look Press

В 12-м туре АПЛ «Арсенал», отчаянно нуждающийся в победе в чемпионате Англии, играл дома против «Бёрнли» из зоны вылета. «Канониры» провалили и эту игру, хотя создали гораздо больше моментов, а соперник лишь дважды пробил в створ ворот лондонцев. Мяч упорно не шел в ворота аутсайдеров, а на 58-й минуте грубая игра Гранита Джаки поставила «Арсенал» в сложное положение. Более того, вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи углового у своих ворот срезал мяч в сетку. И «Арсенал» не смог отыграться - 0:1.

У команды Микеля Артеты 13 очков, а до зоны вылета всего пять зачетных баллов.

Протокол игры  
Арсенал 0:1 Бёрнли
    74' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
Лено Бернд Бельерин Эктор   71'   74' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   74') Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Тирни Киран Эльнени Мохамед   73' Джака Гранит   58' Виллиан Боргес   82' (Нкетиа Эдди (   82') Ляказетт Александр   60' (Себальос Дани (   60') Сака Букайо Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран Уиллок Джо Рунарссон Рунар Смит-Роу Эмил
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Брэйди Роберт   33' Вествуд Эшли Браунхилл Джош Макнил Дуайт Вуд Крис   70' (Выдра Матей (   70') Родригес Джей   57' (Барнс Эшли (   57')
Запасные: Питерс Эрик Данн Джимми Бенсон Джош Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
13 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Бёрнли, Пьер-Эмерик Обамеянг, Гранит Джака
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
14 Декабря 2020, 01:55

Это уже не смешно. Зона вылета - рядом. Может, Артета и был хорошим игроком и хорошим помощником Пепу, но пора с ним расставаться. Как и с балластом из числа игроков. Иначе борьба за 40 очков станет грустной реальностью. Гнать...

0
vebmen84
14 Декабря 2020, 01:05
у меня уже от игры арсенала приступы неадекватного смеха ... жена сказала что я дибил или лечись....
0
ARTUR
14 Декабря 2020, 00:35

Артета ... поздравляю , Новый год дома в Испании , я так думаю

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