«Арсенал» снова проиграл, Джака и Обамеянг подставили Артету

В 12-м туре АПЛ «Арсенал», отчаянно нуждающийся в победе в чемпионате Англии, играл дома против «Бёрнли» из зоны вылета. «Канониры» провалили и эту игру, хотя создали гораздо больше моментов, а соперник лишь дважды пробил в створ ворот лондонцев. Мяч упорно не шел в ворота аутсайдеров, а на 58-й минуте грубая игра Гранита Джаки поставила «Арсенал» в сложное положение. Более того, вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи углового у своих ворот срезал мяч в сетку. И «Арсенал» не смог отыграться - 0:1.

У команды Микеля Артеты 13 очков, а до зоны вылета всего пять зачетных баллов.