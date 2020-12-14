Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» повторил антирекорд по числу домашних поражений подряд в АПЛ

14 Декабря 2020, 11:51,

Global Look Press

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Бёрнли» в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты уступили со счетом 0:1.

Как сообщает Sky Sports Statto, «канониры» потерпели неудачу в четвертом домашнем матче чемпионата Англии подряд. Ранее лондонцы уступили «Лестеру» (0:1), «Астон Вилле» (0:3) и «Вулверхэмптону» (1:2).

Стоит отметить, что это повторение клубного антирекорда. Ранее подобное происходило с «Арсеналом» в 1908 и 1959 годах.

После 12 сыгранных туров АПЛ лондонская команда набрала 13 баллов и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон
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