Артета: «Арсеналу» нужно немедленно победить в АПЛ»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление своей команды в групповом раунде Лиги Европы сезона-2020/2021.

«Мы хорошо провели групповой этап. «Арсенал» выиграл все шесть матчей, что довольно непросто. Команда показала отличный футбол.

Теперь нам нужно немедленно победить в чемпионате Англии. Нельзя продолжать падение. В ближайшем матче мы обязаны приложить все усилия для положительного результата», - цитирует испанца Football.London.

После 11 туров АПЛ «канониры» занимают 15-е место в таблице. Ближайший матч лондонцы проведут на своем поле против «Бёрнли».