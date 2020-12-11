Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Артета: «Арсеналу» нужно немедленно победить в АПЛ»

11 Декабря 2020, 09:23,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление своей команды в групповом раунде Лиги Европы сезона-2020/2021.

«Мы хорошо провели групповой этап. «Арсенал» выиграл все шесть матчей, что довольно непросто. Команда показала отличный футбол.

Теперь нам нужно немедленно победить в чемпионате Англии. Нельзя продолжать падение. В ближайшем матче мы обязаны приложить все усилия для положительного результата», - цитирует испанца Football.London.

После 11 туров АПЛ «канониры» занимают 15-е место в таблице. Ближайший матч лондонцы проведут на своем поле против «Бёрнли».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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