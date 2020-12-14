Артета: «Сегодня мы были на высоте с самого начала матча и до удаления»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Бёрнли» (0:1).

«Сначала вы могли видеть, что мои футболисты играли с огромным желанием и создавали много моментов, но в итоге мы остались в меньшинстве и проиграли игру.

Мы контролировали ход матча 60-70 минут и должны были выигрывать его гораздо раньше.

В среду мы будем играть дома «Саутгемптоном», мы попытаемся победить. Необходимо забить гол, просто отправить мяч в сетку.

Сегодня мы были на высоте с самого начала матча и до момента удаления. Мы не можем выиграть, а я работаю в этом клубе, чтобы добиваться побед. Будем продолжать ежедневно работать над этим», - цитирует Артету BBC.