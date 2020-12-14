Артета: «Сегодня мы были на высоте с самого начала матча и до удаления»

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14 Декабря 2020, 00:47,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Бёрнли» (0:1).
«Сначала вы могли видеть, что мои футболисты играли с огромным желанием и создавали много моментов, но в итоге мы остались в меньшинстве и проиграли игру.
Мы контролировали ход матча 60-70 минут и должны были выигрывать его гораздо раньше.
В среду мы будем играть дома «Саутгемптоном», мы попытаемся победить. Необходимо забить гол, просто отправить мяч в сетку.
Сегодня мы были на высоте с самого начала матча и до момента удаления. Мы не можем выиграть, а я работаю в этом клубе, чтобы добиваться побед. Будем продолжать ежедневно работать над этим», - цитирует Артету BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
Гнать...
сам себя убалтывает , что толку что вы были на высоте ??? скоро уже зона вылета на горизонте будет с такой вашей высотой