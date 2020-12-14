Тирни: «Нам повезло, что у «Арсенала» отличный тренер, нужно исправлять ситуацию»

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14 Декабря 2020, 00:54,
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Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни прокомментировал поражение от «Бёрнли» в английской Премьер-лиге.
«Мы не показываем тренеру то, на что мы способны, и как мы в него верим. В каждой игре есть признаки того, что мы становимся лучше, но этого всё ещё недостаточно. Нам нужно забивать, но мы этого не делаем.
Упорная работа – это единственное, что может исправить ситуацию, ничего больше не нужно. Нет никаких оправданий нашим результатам. Я не могу никак обнадежить наших болельщиков.
Нам повезло, что у «Арсенала» отличный тренер, просто нужно показывать лучшую игру на поле», - цитирует Тирни BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Киран Тирни