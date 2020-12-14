Тирни: «Нам повезло, что у «Арсенала» отличный тренер, нужно исправлять ситуацию»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни прокомментировал поражение от «Бёрнли» в английской Премьер-лиге.

«Мы не показываем тренеру то, на что мы способны, и как мы в него верим. В каждой игре есть признаки того, что мы становимся лучше, но этого всё ещё недостаточно. Нам нужно забивать, но мы этого не делаем.

Упорная работа – это единственное, что может исправить ситуацию, ничего больше не нужно. Нет никаких оправданий нашим результатам. Я не могу никак обнадежить наших болельщиков.

Нам повезло, что у «Арсенала» отличный тренер, просто нужно показывать лучшую игру на поле», - цитирует Тирни BBC.