Клопп – о возвращении болельщиков на стадион: «У меня побежали мурашки по коже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:0).

«Было нелегко подготовиться к игре с «Вулверхэмптоном», потому что они играют по разным схемам. Я дал ребятам информацию о том, как правильно их прессинговать. Команда показала выдающуюся игру, здорово сыграв сегодня. Это лучший результат из возможных.

Возвращение болельщиков? Игра и атмосфера были прекрасными. У меня побежали мурашки по коже. Они начали петь наш гимн – это действительно здорово. Я никогда не мог и представить, что это может быть так хорошо», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.