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«Ливерпуль» растерзал до этого матча надёжную оборону «Вулверхэмптона»

07 Декабря 2020, 00:09,

Global Look Press

В 11-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон», соперника со второй по надёжности обороной турнира.

Протокол игры  
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
(1:0) Салах Мохамед 24'    
(2:0) Вейналдум Джорджиньо 59'    
(3:0) Матип Жоэль 67'    
(4:0) Семеду Нелсон 78'    
Келлехер Каомхин Уильямс Неко   3'   68' (Александер-Арнольд Трент (   68') Матип Жоэль Фабиньо Энрике Робертсон Эндрю Джонс Кёртис Хендерсон Джордан   81' (Кейта Наби (   81') Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед Фирмино Роберто   73' (Жота Диогу (   73') Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль Минамино Такуми Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Боли Вийи Коди Конор Марсал Фернандо Моутинью Жоау   89' Невеш Рубен   62' (Силва Фабио (   62') Дендонкер Леандер Траоре Адама Поденсе Даниэл   71' (Аит-Нури Раян (   71') Нету Педру   79' (Витинью II (   79')
Запасные: Килман Макс Хувер Ки-Джана Радди Джон Саисс Ромен
06 декабря. Стадион "Энфилд".

Первый тайм не изобиловал моментами, а гол был только один - Мохамед Салах подкараулил ошибку защитника Конора Коди в штрафной площади и открыл счёт. Всё тот же Коди заработал пенальти на последней минуте тайма, но ВАР показал, что он сам фолил. А на 59-й минуте всё было кончено, Джорджиньо Вейналдум удвоил счет в контратаке. Вскоре после розыгрыша углового Жоэль Матип забил головой, а на 78-й минуте Нелсон Семеду в попытке прервать прострел стал автором автогола - 4:0.

«Ливерпуль» с 24 очками догнал лидирующий «Тоттенхэм»,  «волки» - десятые.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Вулверхэмптон
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Комментарии (3)
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0
KING KENNI
07 Декабря 2020, 00:35

С победой всех красных! Вот что значат болельщики на Энфилде, хоть и 2000... Четко, ясно, на крыльях отыграли! Разницу немного поправили.

0
rednoi39
07 Декабря 2020, 00:31

Нормально,надёжно,жаль болельков маловато.

1
Bub
07 Декабря 2020, 00:19

Прямо вот так до матча и растерзал?
«Ливерпуль» растерзал надёжную до этого матча оборону «Вулверхэмптона»
Филфак? - Йес ай фил!

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