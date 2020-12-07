«Ливерпуль» растерзал до этого матча надёжную оборону «Вулверхэмптона»

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07 Декабря 2020, 00:09,
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В 11-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон», соперника со второй по надёжности обороной турнира.
Протокол игры
|(1:0) Салах Мохамед 24'
|(2:0) Вейналдум Джорджиньо 59'
|(3:0) Матип Жоэль 67'
|(4:0) Семеду Нелсон 78'
Келлехер Каомхин • Уильямс Неко 3' 68' ( Александер-Арнольд Трент ( 68') • Матип Жоэль • Фабиньо Энрике • Робертсон Эндрю • Джонс Кёртис • Хендерсон Джордан 81' ( Кейта Наби ( 81') • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто 73' ( Жота Диогу ( 73') • Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль • Минамино Такуми • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель
Патрисиу Руй • Семеду Нелсон • Боли Вийи • Коди Конор • Марсал Фернандо • Моутинью Жоау • 89'Невеш Рубен 62' ( Силва Фабио ( 62') • Дендонкер Леандер • Траоре Адама • Поденсе Даниэл 71' ( Аит-Нури Раян ( 71') • Нету Педру 79' ( Витинью II ( 79')
Запасные: Килман Макс • Хувер Ки-Джана • Радди Джон • Саисс Ромен
06 декабря. Стадион "Энфилд".
Первый тайм не изобиловал моментами, а гол был только один - Мохамед Салах подкараулил ошибку защитника Конора Коди в штрафной площади и открыл счёт. Всё тот же Коди заработал пенальти на последней минуте тайма, но ВАР показал, что он сам фолил. А на 59-й минуте всё было кончено, Джорджиньо Вейналдум удвоил счет в контратаке. Вскоре после розыгрыша углового Жоэль Матип забил головой, а на 78-й минуте Нелсон Семеду в попытке прервать прострел стал автором автогола - 4:0.
«Ливерпуль» с 24 очками догнал лидирующий «Тоттенхэм», «волки» - десятые.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Вулверхэмптон
С победой всех красных! Вот что значат болельщики на Энфилде, хоть и 2000... Четко, ясно, на крыльях отыграли! Разницу немного поправили.
Нормально,надёжно,жаль болельков маловато.
Прямо вот так до матча и растерзал?
«Ливерпуль» растерзал надёжную до этого матча оборону «Вулверхэмптона»
Филфак? - Йес ай фил!