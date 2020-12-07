«Ливерпуль» растерзал до этого матча надёжную оборону «Вулверхэмптона»

В 11-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон», соперника со второй по надёжности обороной турнира.

Первый тайм не изобиловал моментами, а гол был только один - Мохамед Салах подкараулил ошибку защитника Конора Коди в штрафной площади и открыл счёт. Всё тот же Коди заработал пенальти на последней минуте тайма, но ВАР показал, что он сам фолил. А на 59-й минуте всё было кончено, Джорджиньо Вейналдум удвоил счет в контратаке. Вскоре после розыгрыша углового Жоэль Матип забил головой, а на 78-й минуте Нелсон Семеду в попытке прервать прострел стал автором автогола - 4:0.

«Ливерпуль» с 24 очками догнал лидирующий «Тоттенхэм», «волки» - десятые.