Главный тренер «Вулверхэмптона» Санту: «Мы не смогли справиться с прессингом «Ливерпуля»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4).

«Результат является следствием нашей производительности. Сегодня мы выступили плохо. Мы начали игру нормально, но ни разу не чувствовали себя в своей тарелке. Мы не очень хорошо владели мячом и неплохо подходили к их воротам, но опасных моментов не создавали.

Отсутствие Хименеса – это удар по нам, но мы должны найти решения внутри команды, чтобы продолжать прогрессировать. Такова ситуация, время не вернуть назад.

Сегодня мы не смогли справиться с прессингом «Ливерпуля», - цитирует Санту BBC.