Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп снова негодует из-за количества разрешённых замен

04 Декабря 2020, 20:56,

Depositphotos

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает критиковать руководство английской Премьер-лиги за нежелание возвращать командам право использовать пять замен по ходу матча. АПЛ дважды отказывалась менять регламент турнира, а на последнем собрании в четверг вовсе не рассматривала этот вопрос.

- Я уже говорил о собрании тренеров. Если бы мы могли голосовать, то дали бы 15-16 голосов за это. Но ничего не происходит, так как некоторые акционеры клубов имеют иной взгляд на вопрос, чем тренеры. Это плохой знак, если честно, потому что это показывает, что им плевать на состояние игроков, - приводит слова Клоппа ВВС.

АПЛ - единственный топ-турнир Европы, где можно использовать три замены.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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