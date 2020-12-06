Клопп – о возвращении болельщиков на «Энфилд»: «Я так долго этого ждал»

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06 Декабря 2020, 22:22,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам перед матчем между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». На «Энфилде» сегодня будут присутствовать порядка двух тысяч болельщиков.
«Я так долго ждал, чтобы сказать эти слова. Поэтому обращаюсь ко всем тем, кому посчастливилось сегодня быть на стадионе – я рад вас здесь видеть.
Мы очень скучали по вам. Мы понимаем, что «Энфилд» не будет заполнен, нам придётся подождать ещё немного до того, как стадион будет поддерживать так же, как и раньше.
Но сегодня произошёл позитивный шаг, не только для нашего клуба, но и для города в целом. Надеюсь, что в ближайшие недели и месяца ситуация улучшится», - цитирует Клоппа BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
Начало есть и это обнадеживает.