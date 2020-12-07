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Вейналдум: «Болельщики помогли нам сегодня»

07 Декабря 2020, 00:33,

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Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:0).

«Я не хочу сказать, что мы показали чемпионскую игру. Мы проявили терпение, показали отличную позиционную атаку и забили красивые голы.

Я рад, что болельщики вернулись на стадион. Это здорово. Они очень помогли нам сегодня, потому что они поддерживали нас, а раньше этим занималась скамейка запасных.

Мой контракт? Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что не буду говорить с журналистами о контракте», - цитирует Вейналдума BBC.

Соглашение 30-летнего голландца с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум
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