Вейналдум: «Болельщики помогли нам сегодня»

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:0).

«Я не хочу сказать, что мы показали чемпионскую игру. Мы проявили терпение, показали отличную позиционную атаку и забили красивые голы.

Я рад, что болельщики вернулись на стадион. Это здорово. Они очень помогли нам сегодня, потому что они поддерживали нас, а раньше этим занималась скамейка запасных.

Мой контракт? Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что не буду говорить с журналистами о контракте», - цитирует Вейналдума BBC.

Соглашение 30-летнего голландца с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.