Вейналдум: «Болельщики помогли нам сегодня»

|
07 Декабря 2020, 00:33,
|
|
Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:0).
«Я не хочу сказать, что мы показали чемпионскую игру. Мы проявили терпение, показали отличную позиционную атаку и забили красивые голы.
Я рад, что болельщики вернулись на стадион. Это здорово. Они очень помогли нам сегодня, потому что они поддерживали нас, а раньше этим занималась скамейка запасных.
Мой контракт? Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что не буду говорить с журналистами о контракте», - цитирует Вейналдума BBC.
Соглашение 30-летнего голландца с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум