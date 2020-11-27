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Погба пропустит матч с «Саутгемптоном»

27 Ноября 2020, 18:57,

LiveSport.Ru

После ноябрьской паузы на матчи сборных полузащитник Поль Погба пропустил оба матча «Манчестер Юнайтед». Не сыграет француз и в воскресной игре чемпионата Англии против «Саутгемптона». На пресс-конференции наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер сказал, что Погба не тренировался в пятницу, и его выход на поле маловероятен.

По словам Сульшера, Погба испытывает проблемы с лодыжкой. Но это не та проблема, которая регулярно беспокоила полузащитника в прошлом сезоне. Слова тренера передаёт Goal.com.  

В сезоне 2020/2021 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» одиннадцать матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал два голевых паса.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
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