Погба пропустит матч с «Саутгемптоном»

После ноябрьской паузы на матчи сборных полузащитник Поль Погба пропустил оба матча «Манчестер Юнайтед». Не сыграет француз и в воскресной игре чемпионата Англии против «Саутгемптона». На пресс-конференции наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер сказал, что Погба не тренировался в пятницу, и его выход на поле маловероятен.

По словам Сульшера, Погба испытывает проблемы с лодыжкой. Но это не та проблема, которая регулярно беспокоила полузащитника в прошлом сезоне. Слова тренера передаёт Goal.com.

В сезоне 2020/2021 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» одиннадцать матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал два голевых паса.