Магуайр: «Кавани – лучший футболист, против которого я играл на тренировках»

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29 Ноября 2020, 19:46,
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пообщался с прессой после волевой победы над «Саутгемптоном» (3:2).
«Мы создали огромное количество моментов. Мы забили два отличных гола и понимали, что нужно продолжать давить. Следующий гол стал решающим, в нас была вера.
Мы и в перерыве чувствовали, что всё ещё находимся в игре, хотя уже уступали в счёте. Мы понимали, что создаем им большие проблемы. Когда счёт стал 2:2, то возникало ощущение, что на поле все знают, кто сможет выиграть матч.
Кавани? Его передвижения в штрафной – это что-то невероятное. Это лучший футболист, против которого я играл на тренировках. Он постоянно находится в движении. Мы понимаем, что он может дать нашему клубу», - цитирует Магуайра BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр