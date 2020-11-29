Магуайр: «Кавани – лучший футболист, против которого я играл на тренировках»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пообщался с прессой после волевой победы над «Саутгемптоном» (3:2).

«Мы создали огромное количество моментов. Мы забили два отличных гола и понимали, что нужно продолжать давить. Следующий гол стал решающим, в нас была вера.

Мы и в перерыве чувствовали, что всё ещё находимся в игре, хотя уже уступали в счёте. Мы понимали, что создаем им большие проблемы. Когда счёт стал 2:2, то возникало ощущение, что на поле все знают, кто сможет выиграть матч.

Кавани? Его передвижения в штрафной – это что-то невероятное. Это лучший футболист, против которого я играл на тренировках. Он постоянно находится в движении. Мы понимаем, что он может дать нашему клубу», - цитирует Магуайра BBC.