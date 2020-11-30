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Кавани грозит дисквалификация за проявление расизма

30 Ноября 2020, 10:10,

Instagram

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может быть дисквалифицирован за свою публикацию в социальной сети, рапортует издание Daily Mail.

После поединка против «Саутгемптона» (3:2), в котором уругвайский форвард сделал дубль и отдал результативный пас, Кавани, отвечая на поздравления подписчиков в «Инстаграме», написал «Gracias, negrito», что можно перевести как «Спасибо, черный».

Спустя некоторое время Эдинсон удалил сообщение, но федерация футбола Англии уже узнала об инциденте и готовится провести расследование.

Если расизм со стороны форварда будет доказан, Кавани получит дисквалификацию на три матча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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2
Spirit
30 Ноября 2020, 10:46

АПЛ превращается в какую - то убогую помойку! Достали они уже со своим расизмом!

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