«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» со счёта 0:2

В случае победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» врывался в тройку лучших команд сезона. Поначалу у «святых» все шло по плану, первый тайм был выигран со счетом 2:0. Манкунианцы вернулись в игру в заключительные 30 минут поединка, когда голы Бруну Фернандеша и дважды Эдинсона Кавани принесли гостям красивую победу - 3:2.