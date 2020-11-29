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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» со счёта 0:2

29 Ноября 2020, 19:09,

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В случае победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» врывался в тройку лучших команд сезона. Поначалу у «святых» все шло по плану, первый тайм был выигран со счетом 2:0. Манкунианцы вернулись в игру в заключительные 30 минут поединка, когда голы Бруну Фернандеша и дважды Эдинсона Кавани принесли гостям красивую победу - 3:2.

Протокол игры  
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
(1:0) Беднарек Ян 23'    
(2:0) Уорд-Праус Джеймс 33'    
    59' Фернандеш Бруну (2:1)
    74' Кавани Эдинсон (2:2)
    90' Кавани Эдинсон (2:3)
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл   90' (Диало Ибраима (   90') Беднарек Ян Вестергор Янник Бертранд Райан Армстронг Стюарт   90' (Н'Лундулу Даниэл (   90') Уорд-Праус Джеймс   16' Ромеу Ориоль Дженепо Мусса   72' (Лонг Шейн (   72') Уолкотт Тео Адамс Че
Запасные: Стивенс Джек Телла Нейтан Обафеми Майкл Форстер Фрейзер
Де Хеа Давид   46' (Хендерсон Дин (   46') Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс   84' (Уильямс Брендон (   84') Матич Неманья Фред Сантос Ван де Бек Донни Фернандеш Бруну Гринвуд Мэйсон   46' (Кавани Эдинсон (   46') Рэшфорд Маркус
Запасные: Мата Хуан Фосу-Менса Тимоти Джеймс Дэниэл Туанзебе Аксел
29 ноября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Эдинсон Кавани
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
29 Ноября 2020, 19:24

Ещё он в запасе сидит, надо ему больше игрового времени давать....

0
Element-22
29 Ноября 2020, 19:22

Двух французских полупокеров убрали, Давидка сламалася, теперь можно и футбол смотреть без рвотных позывов :)

0
Element-22
29 Ноября 2020, 19:21

Последний раз, когда Сульшер играл ромбом, МЮ мучался и проиграл Арсеналу. Абсолютно та же картина из полного непонимания, куда и как двигаться, была и сегодня. Вот зачем? А если учесть, что Ван Биссака не умеет атаковать от слова «совсем», на два фланга был один Теллес...
Спасибо Матадору!!! Отец!) 2+1, харизма, мощь, страсть! GGMU!!!

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