«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» со счёта 0:2

|
29 Ноября 2020, 19:09,
|
|
В случае победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» врывался в тройку лучших команд сезона. Поначалу у «святых» все шло по плану, первый тайм был выигран со счетом 2:0. Манкунианцы вернулись в игру в заключительные 30 минут поединка, когда голы Бруну Фернандеша и дважды Эдинсона Кавани принесли гостям красивую победу - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Беднарек Ян 23'
|(2:0) Уорд-Праус Джеймс 33'
|59' Фернандеш Бруну (2:1)
|74' Кавани Эдинсон (2:2)
|90' Кавани Эдинсон (2:3)
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл 90' ( Диало Ибраима ( 90') • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Бертранд Райан • Армстронг Стюарт 90' ( Н'Лундулу Даниэл ( 90') • Уорд-Праус Джеймс • 16'Ромеу Ориоль • Дженепо Мусса 72' ( Лонг Шейн ( 72') • Уолкотт Тео • Адамс Че
Запасные: Стивенс Джек • Телла Нейтан • Обафеми Майкл • Форстер Фрейзер
Де Хеа Давид 46' ( Хендерсон Дин ( 46') • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Теллес Алекс 84' ( Уильямс Брендон ( 84') • Матич Неманья • Фред Сантос • Ван де Бек Донни • Фернандеш Бруну • Гринвуд Мэйсон 46' ( Кавани Эдинсон ( 46') • Рэшфорд Маркус
Запасные: Мата Хуан • Фосу-Менса Тимоти • Джеймс Дэниэл • Туанзебе Аксел
29 ноября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Эдинсон Кавани
Ещё он в запасе сидит, надо ему больше игрового времени давать....
Двух французских полупокеров убрали, Давидка сламалася, теперь можно и футбол смотреть без рвотных позывов :)
Последний раз, когда Сульшер играл ромбом, МЮ мучался и проиграл Арсеналу. Абсолютно та же картина из полного непонимания, куда и как двигаться, была и сегодня. Вот зачем? А если учесть, что Ван Биссака не умеет атаковать от слова «совсем», на два фланга был один Теллес...
Спасибо Матадору!!! Отец!) 2+1, харизма, мощь, страсть! GGMU!!!