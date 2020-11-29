​Сульшер: «У меня хороший диалог с клубом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу ситуации команды.

«Футбольный бизнес связан с результатами. Всё, что я хочу, - это чтобы «Манчестер Юнайтед» прогрессировал как команда и как клуб. У меня всё время очень хороший диалог с клубом. Нужно думать о краткосрочной и долгосрочной перспективе. Дело не во мне. Все мои решения направлены ради «Манчестер Юнайтед».

Если мы будем продолжать прогрессировать, то у нас будут хорошие возможности», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

В воскресенье, двадцать девятого ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Саутгемптона». Игра стартует в 17:00 по московскому времени.