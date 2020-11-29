Сульшер: «Горд парнями»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в рамках десятого тура английской Премьер-лиги. По ходу матча его команда успевала со счётом 0:2.

«Мы здорово играли во втором тайме. Я был горд парнями и при счёте 2:2, потому что мы смогли вернуться в игру. Моя команда становится всё лучше и лучше – это именно то, что я хочу видеть. Мы находимся в хорошей форме.

Де Хеа? Ему нужно пройти медицинское обследование. Надеюсь, что он будет в порядке в среду, но я в этом не уверен. Отметим, что и Хендерсон, выйдя на замену, сыграл хорошо», - цитирует Сульшера Sky Sports.