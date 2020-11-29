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Сульшер оценил игру Кавани

29 Ноября 2020, 20:32,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил игру нападающего Эдинсона Кавани в матче с «Саутгемптоном». Уругваец отметился дублем, выйдя на замену в перерыве.

«Он оказал большое влияние на результат. Кавани – девятый номер, который хочет всегда находиться в штрафной, он всегда пребывает в движении. Я очень доволен им. Он дотошен во всем: тренировки, поле, раздевалка еда… Он знает, сколько хочет есть, сколько ему нужно набрать.

Он здорово реализует моменты – это одно из важнейших качеств центрального нападающего. Иногда это не получается. Но чтобы забивать, ты всегда должен находиться на острие», - цитирует Сульшера BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Уле Гуннар Сульшер
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