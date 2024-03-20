Кононов — о поражении от «СКА-Хабаровска»: «Мы доминировали, соперник ничего не создал»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о поражении от «СКА-Хабаровска» в матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги со счётом 0:2.

Специалист считает, что его команда провела хороший матч, однако собственные ошибки не позволили «автозаводцам» набрать в прошедшей встрече очки.

«Два гола, которые они забили — мы сами дали им шанс: автогол и ошибка вратаря. Хабаровская команда, по сути, ничего не создала. Мы доминировали. Нам не хватает реализации тех моментов, которые мы создаём», — цитирует Кононова официальный сайт «Торпедо».

После 23 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.