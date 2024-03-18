«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Торпедо»

Редко побеждающие середняки «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» сошлись на нейтральном поле в матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги. Альбек Гонгапшев в дебюте протаранил оборону и бил в ближний угол - сэйв. Вскоре корнер у номинальных хозяев, и в борьбе Александр Иваньков срезал мяч в свои ворота - 1:0.

После перерыва Даниил Шамкин стрельнул издали рядом с девяткой, а мог и забить. В концовке вынос у СКА, голкипер соперника не смог перехватить мяч, а Даниил Корнюшин покатил его в пустые ворота - 2:0.

По итогам этой встречи соперники с 28 очками делят 10-е место.