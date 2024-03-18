«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Торпедо»

Редко побеждающие середняки «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» сошлись на нейтральном поле в матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги. Альбек Гонгапшев в дебюте протаранил оборону и бил в ближний угол - сэйв. Вскоре корнер у номинальных хозяев, и в борьбе Александр Иваньков срезал мяч в свои ворота - 1:0.
После перерыва Даниил Шамкин стрельнул издали рядом с девяткой, а мог и забить. В концовке вынос у СКА, голкипер соперника не смог перехватить мяч, а Даниил Корнюшин покатил его в пустые ворота - 2:0.
По итогам этой встречи соперники с 28 очками делят 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Иваньков Александр II17'
|(2:0) Корнюшин Даниил86'
Имамов Ислам (Мирошниченко Никита (80') •Рукас Томас•Покидышев Николай•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Петров Илья•Коновалов Игорь•Мусалов Магомед•Никитин Кирилл38' (Савинов Андрей (38') •Подберёзкин Вячеслав38' (Симонян Артём (38'•Корнюшин Даниил62') •Гонгапшев Альбек
Ботнарь Виталий•Роганович Боян•Бородин Сергей Алексеевич• 70'Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Орехов Александр78' (Полоз Дмитрий (78') •Горбунов Игорь78' (Манелов Ираклий (78') •Тугарев Роман46' (Стефанович Илья (46') •Шамкин Даниил•Гонгадзе Георгий46' (Москвичёв Владимир (46') •Рейна Йорди46' (Червяков Руслан (46') 72'
18 марта.
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