«СКА-Хабаровск» прервал серию из шести матчей Мелбет-Первой лиги без побед

Вечером понедельника «СКА-Хабаровск» уверенно разобрался с московским «Торпедо». Матч прошёл в рамках 23 тура Мелбет-Первой лиги и завершился уверенной победой дальневосточного коллектива (2:0).

Что интересно, эта победа стала первой для хабаровчан в рамках лиги с 28 октября. Тогда команда побеждала в последний раз до 18 марта и не знала побед в первенстве на протяжении шести встреч кряду – три поражения и три ничейных результата.

В 24 туре подопечным Романа Шаронова предстоит встретиться с «Тюменью» на выезде, матч намечен на 23 марта, это суббота.