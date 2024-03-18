«Торпедо» в трёх матчах подряд не может забить первый гол при Кононове

Московское «Торпедо» продолжает свою чёрную полосу. Вечером понедельника «автозаводцы» проиграли прямому конкуренту из середины турнирной таблицы – «СКА-Хабаровску». Притом, москвичам не пришлось для этого летать на Дальний Восток – игра прошла в «Сочи». Хабаровчане оказались сильнее, оформив уверенную победу – 2:0.

Таким образом, торпедовцы до сих пор не могут забить в официальных матчах при Олеге Кононове. Этой весной московский клуб провёл ранее ещё два матча в Мелбет-Первой лиге: сначала проиграл «Енисею» (0:2), а после сыграл вничью с «Тюменью» дома (0:0).

Зимой «Торпедо» возглавил известный белорусский специалист Олег Кононов, однако пока назначение не даёт результата. Сменил Кононов Артёма Горлова.