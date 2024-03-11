Шаронов назвал причины разгромного поражения «СКА-Хабаровска» от «Черноморца»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о поражении от «Черноморца» (0:3) в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги.

По словам специалиста, на результат прошедшей встречи повлияли ошибки игроков его команды, а также хорошие действия соперника в единоборствах. Шаронов назвал успех «Черноморца» заслуженным.

«На результат игры повлияли три фактора. Первый — наши сбросы в центр поля. Второй момент — у нас, минимум, четыре футболиста выпали из игры. Третий фактор — что часть игры состоит из дуэлей, в них «Черноморец» был агрессивнее», — сказал Шапронов на своей пресс-конференции.

На сегодняшний день «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своём активе 25 набранных очков.

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