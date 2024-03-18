«Родина» выиграла четвёртый матч подряд, забив один гол «Кубани»

В 23-м туре Мелбет-Первой лиги разыгравшаяся «Родина» принимала аутсайдеров из «Кубани». Гол Ивана Тимошенко на 51-й минуте стал единственным в этом поединке и принес столичной команде четвертую победу подряд. Этот успех позволил «Родине» ворваться в топ-пятерку, а заветный квартет лучших команд на расстоянии одной победы. «Кубань» - делит последнее место.
Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван51'
Корякин Александр•Сокол Артём•Кризан Митча•Эдилсон•Клещенко Александр•Султонов Мухаммад60' (Калмыков Амур (60') •Юшин Александр•Куликов Даниил 53'60' (Дмитриев Олег (60') • 82'Фищенко Руслан•Кузнецов Даниил70' (Марсиньо Силва (70') •Тимошенко Иван85' (Тананеев Дмитрий (85')
Нестеренко Юрий•Осипов Евгений•Смирнов Александр•Темников Иван15' (Соколов Игорь (15') •Веденеев Максим•Мусаев Леон•Махатадзе Георгий•Кенфак Оливье•Безденежных Игорь60' (Ежков Данила (60') •Фаттахов Ленар•Грузнов Илья60' (Левин Гаррик (60')
18 марта.
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