«Родина» выиграла четвёртый матч подряд, забив один гол «Кубани»

В 23-м туре Мелбет-Первой лиги разыгравшаяся «Родина» принимала аутсайдеров из «Кубани». Гол Ивана Тимошенко на 51-й минуте стал единственным в этом поединке и принес столичной команде четвертую победу подряд. Этот успех позволил «Родине» ворваться в топ-пятерку, а заветный квартет лучших команд на расстоянии одной победы. «Кубань» - делит последнее место.