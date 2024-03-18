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Мелбет-Первая лига

Игрок «Кубани» ответил, чем его удивил Евсеев

18 Марта 2024 • 15:32 Комментировать
Родина Москва
...
Кубань
Через 3 ч. 24 мин.

Футболист «Кубани» Иван Темников ответил на вопрос, что его удивило в работе главного тренера команды Вадима Евсеева.

«У него, что 35 лет, что 20 – все равны. Никому нет поблажек», - сказал Темников в интервью для «РБ Спорт».

«Кубань» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. На текущий момент команда Вадима Евсеева занимает 17-е место в турнирной таблице, то есть располагается на второй строчке с конца.  

В понедельник, 18 марта, «Кубань» проведёт гостевой матч первенства против «Родины».

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