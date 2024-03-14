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Мелбет-Первая лига

В «Родине» заявили, что сделают всё возможное для выхода в РПЛ

14 Марта 2024 • 09:42 Комментировать
Родина Москва
...
Кубань
18.03 19:30

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался об интересе к игрокам московского клуба со стороны команд из РПЛ.

По словам Зинина, звонков из РПЛ зимой было достаточно, однако «Родина» не намерена распродавать своих футболистов.

«Если бы у нас была задача распродать команду, то, думаю, было бы приличных трансферов 10. Хочется с ребятами, которые у нас есть, пойти дальше играть в РПЛ. Сделаем всё возможное, чтобы выйти туда в этом сезоне», — цитирует Зинина «Спорт-Экспресс».

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. От четвёртого места, дающего право принять участие в стыковых матчах, москвичи сейчас отстают на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Зинин Родина Москва

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09:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
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