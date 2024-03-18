Темников: «Нет ощущения, что весь город болеет за «Краснодар», а про «Кубань» забыли»

Защитник «Кубани» Иван Темников поделился мнением о том, какая команда пользуется в Краснодаре наибольшей популярностью.

По словам Темникова, несмотря на скромную посещаемость матчей «Кубани», у него не возникает ощущения, что в Краснодаре болельщики поддерживают только одноимённую команду.

«Понятно, что на «Краснодар» собирается полный стадион, а на «Кубань» – полторы тысячи. Надеюсь, что в ближайшем будущем своими результатами мы исправим эту тенденцию», — цитирует Темникова .

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.