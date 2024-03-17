Юшин: У «Родины» есть всё, чтобы выйти в РПЛ

Вингер московской «Родины» Александр Юшин поделился мнением о шансах команды на выход в Российскую премьер-лигу.

По мнению футболиста, у «Родины» есть все, чтобы, чтобы пробиться в элитный дивизион.

— Поэтому будем стараться выполнить задачу, будем прикладывать для этого максимальные усилия, — приводит слова Юшина «Матч ТВ».

Напомним, 28-летний футболист перебрался в «Родину» из «Урала» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В составе столичной команды Юшин провел три матча и забил один мяч.

После 22 туров «Родина» находится на шестой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.