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Мелбет-Первая лига

Юшин: У «Родины» есть всё, чтобы выйти в РПЛ

17 Марта 2024 • 17:45 Комментировать
Родина Москва
...
Кубань
18.03 19:30

Вингер московской «Родины» Александр Юшин поделился мнением о шансах команды на выход в Российскую премьер-лигу.

По мнению футболиста, у «Родины» есть все, чтобы, чтобы пробиться в элитный дивизион.

— Поэтому будем стараться выполнить задачу, будем прикладывать для этого максимальные усилия, — приводит слова Юшина «Матч ТВ».

Напомним, 28-летний футболист перебрался в «Родину» из «Урала» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В составе столичной команды Юшин провел три матча и забил один мяч.

После 22 туров «Родина» находится на шестой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Александр Юшин

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