Бывший нападающий казахстанского «Аксу» Артур Мурза не останется в «Химках».

Напомним, ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что 23-летний футболист находится на просмотре в подмосковном клубе.

По нашей информации, трудовое соглашение между Мурзой и «Химками» не будет заключено.

После 20 туров «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе команды Андрея Талалаева 36 набранных очков. Отставание от лидирующего махачкалинского «Динамо» составляет всего один балл.

4 марта «Химки» примут «Тюмень» в рамках 21-го тура Мелбет-Первой лиги. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.