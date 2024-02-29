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Мелбет-Первая лига

Стало известно, подпишет ли Мурза контракт с «Химками» эксклюзив

29 Февраля 2024 • 21:30 Комментировать
Химки
...
Тюмень
04.03 17:00

Бывший нападающий казахстанского «Аксу» Артур Мурза не останется в «Химках».

Напомним, ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что 23-летний футболист находится на просмотре в подмосковном клубе.

По нашей информации, трудовое соглашение между Мурзой и «Химками» не будет заключено.

После 20 туров «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе команды Андрея Талалаева 36 набранных очков. Отставание от лидирующего махачкалинского «Динамо» составляет всего один балл.

4 марта «Химки» примут «Тюмень» в рамках 21-го тура Мелбет-Первой лиги. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.

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ХИМКИ ТЮМЕНЬ
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Сегодня, 29 Февраля
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