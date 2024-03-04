Талалаев – о разгроме «Тюмени»: «Должны были забить пять мячей»

Вечером понедельника подмосковные «Химки» разгромили дома гостей из Сибири, «Тюмень». Эта победа позволила клубу из Подмосковья занять чистое первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Андрей Талалаев, главный тренер «Химок» подвёл итоги минувшей игры.

«Был бы близок к тренерской удовлетворенности, однако есть минус — реализация. Должны были забивать пять мячей. В остальном, играли с хорошей организованной командой», - делится Талалаев с пресс-службой «Химок».

На данный момент «Химки» с 39 баллами занимают первую строчку первенства, вторым идёт тульский «Арсенал» с 38 очками. В следующем туре подмосковному клубу играть с «Волгарём» в гостях.