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Талалаев – о победе над «Тюменью»: «Счёт должен был быть 5:1»

05 Марта 2024 • 12:15 Комментировать
Химки
3:0
Тюмень

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе над «Тюменью» (3:0) в матче 21-го тура Первой лиги.

Специалист отметил, что ему не понравилась реализация, ведь все видели, сколько было моментов, и, по его мнению, счёт должен быть 5:1.

«Будем работать над этим. И дисквалификация игроков: у нас двое были на трех карточках, и оба не примут участие в следующей игре», - заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Химки» на данный момент являются лидерами турнирной таблицы Первой лиги, опережая тульский «Арсенал» на один балл. В следующем туре они на выезде сыграют против «Волгаря».

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